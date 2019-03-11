Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yüksekova ilçesi Yeniköprü yol kontrol ve arama noktasında durdurulan yolcu minibüsünde yapılan aramada 2 kilo 500 gram eroin ele geçirilmiştir.
Şüpheli şahıslar gözaltına alınmış olup konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."
Yolcu minibüsünde 2,5 kilogram eroin ele geçirildi
Anadolu AjansıTürkiye
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yolcu minibüsünde yapılan aramada 2 kilo 500 gram eroin bulundu.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.