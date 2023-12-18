Yolcu otobüslerine araç takip cihazı: "Araçların yüzde 70'inde yok"

Türkiye'de yolcu taşımacılığı alanında en fazla tercih edilen şehirlerarası otobüslerde yeni döneme geçiliyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, şehirlerarası otobüslere araç takip cihazı takılacağını, taşıtların konum, tarih ve saat bilgilerinin iki dakikalık periyotlar halinde bakanlığın Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi'ne (U-ETDS) elektronik ortamda iletileceğini ve bu uygulamanın 1 Ocak 2024 yılında başlayacağını açıklandı.

"AKILLI SİSTEMLERİN ETKİN KULLANILIP FİRMALARIN SORUMLULUK ALMASI LAZIM"



Araç takip cihazı uygulamasının Avrupa Birliği'ne uyum süreci içindeki çalışmalardan biri olduğunu belirten Tüm Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclisi Başkanı Mustafa Yıldırım, "2016 yılından beri ertelene ertelene bugüne kadar geldi. Tabi artık ertelenmemesi lazım. Bunun trafik kazalarını önlemede çok önemli bir etken olacağını düşünüyoruz. Artık polisin denetimiyle kazaları önleyemeyeceğimiz ortaya çıktı. Akıllı sistemleri en etkin bir şekilde kullanıp firmaların sorumluluk alması, firmaların şoförlerini denetlemesi lazım. İşte bu araç takip sistemleri, kameralar zorunlu hale geliyor, 1 Ocak'tan itibaren uygulamaya girecek." dedi.



"70 BİN ARACA 15-20 GÜNDE TAKILMASININ MÜMKÜN OLMADIĞINI BAKANLIĞA İFADE ETTİK"



Bakanlıkla geçen haftalarda görüşmelerde bulunduklarını ifade eden Yıldırım, "Şu anda Türkiye'deki 100 bine yakın araçta olması gereken bir sistem bu, ama yüzde 30'unda var, yüzde 70'inde ise yok. Yani 70 bin araca takılacak, yani 15-20 günlük süre içinde bunların takılmasının mümkün olmadığını bakanlığa ifade ettik. Zorunluluğu kaldırmayalım fakat yaptırımları erteleyelim. Çünkü çok ağır yaptırımlar geliyor, firmaların kapanmasına kadar olan bir süreci yaşatacaklar." diye konuştu.



Yıldırım, bakanlığın da yaptırımları erteleme konusunda çalışma yapacaklarını söylendiğini de belirterek, takip sistemi zorunluluğunun kaldırılmaması konusunda ise mutabık kaldıklarını vurguladı.

