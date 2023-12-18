Yolcu otobüslerine araç takip cihazı: "Araçların yüzde 70'inde yok"

Türkiye'de yolcu taşımacılığı alanında en fazla tercih edilen şehirlerarası otobüslerde yeni döneme geçiliyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, şehirlerarası otobüslere araç takip cihazı takılacağını, taşıtların konum, tarih ve saat bilgilerinin iki dakikalık periyotlar halinde bakanlığın Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi'ne (U-ETDS) elektronik ortamda iletileceğini ve bu uygulamanın 1 Ocak 2024 yılında başlayacağını açıklandı.
"AKILLI SİSTEMLERİN ETKİN KULLANILIP FİRMALARIN SORUMLULUK ALMASI LAZIM"
Araç takip cihazı uygulamasının Avrupa Birliği'ne uyum süreci içindeki çalışmalardan biri olduğunu belirten Tüm Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclisi Başkanı Mustafa Yıldırım, "2016 yılından beri ertelene ertelene bugüne kadar geldi. Tabi artık ertelenmemesi lazım. Bunun trafik kazalarını önlemede çok önemli bir etken olacağını düşünüyoruz. Artık polisin denetimiyle kazaları önleyemeyeceğimiz ortaya çıktı. Akıllı sistemleri en etkin bir şekilde kullanıp firmaların sorumluluk alması, firmaların şoförlerini denetlemesi lazım. İşte bu araç takip sistemleri, kameralar zorunlu hale geliyor, 1 Ocak'tan itibaren uygulamaya girecek." dedi.
"70 BİN ARACA 15-20 GÜNDE TAKILMASININ MÜMKÜN OLMADIĞINI BAKANLIĞA İFADE ETTİK"
Bakanlıkla geçen haftalarda görüşmelerde bulunduklarını ifade eden Yıldırım, "Şu anda Türkiye'deki 100 bine yakın araçta olması gereken bir sistem bu, ama yüzde 30'unda var, yüzde 70'inde ise yok. Yani 70 bin araca takılacak, yani 15-20 günlük süre içinde bunların takılmasının mümkün olmadığını bakanlığa ifade ettik. Zorunluluğu kaldırmayalım fakat yaptırımları erteleyelim. Çünkü çok ağır yaptırımlar geliyor, firmaların kapanmasına kadar olan bir süreci yaşatacaklar." diye konuştu.
Yıldırım, bakanlığın da yaptırımları erteleme konusunda çalışma yapacaklarını söylendiğini de belirterek, takip sistemi zorunluluğunun kaldırılmaması konusunda ise mutabık kaldıklarını vurguladı.
"YAPTIRIMLARIN 2025'TE UYGULANMAYA BAŞLANMASINI BAKANLIĞA İLETTİK"
Akıllı sistemlerin hayatımıza girmesi ve denetimlerin akıllı sistemler üzerinden yapılması gerektiğini söyleyen Mustafa Yıldırım, şunları ifade etti:
"Ulaştırma Bakanlığı Türkiye'de devrim niteliğinde Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetleme Sistemi'ni kurdu. Bütün araçlar buna uymak zorunda. Asayiş olayları, terör olayları bu sayede önlenebilir oluyor. Bunun ertelenmesini doğru bulmayız ancak yaptırımların ertelenmesini; 70 bin araca bu kadar kısa süre içinde takılması mümkün olmadığı için bakanlıktan rica ettik. 1 Ocak 2025'te yaptırımları uygulamaya başlatın dedik. Bakanlıktan 'Halletmeye çalışacağız' dediler. Biz erteleme gibi diye bir şey düşünmüyoruz, artık bunları hayatımıza sokmamız lazım. Türkiye'de çok önemli trafik kazaları yaşanmaması için firmaların sorumluluk alması lazım. Tek merkezden Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı firmaların iç denetim sistemini kurarak bu sistemlerle entegre olup şoförlerini anında takip edip denetlemesi lazım."
"AKILLI SİSTEMLERİ MONTE EDECEK LİSANSLI FİRMALAR AZ"
Yıldırım, araçlara akıllı sistemler monte edilerek şoförlerin uykusunun gelip gelmediği, ne kadar araç kullandığı, yasal sürelerden daha fazla araç kullanımının engellenmesi için sivil toplum örgütleri olarak Odalar Birliği, Tüm Otobüsler Federasyonu, Türkiye Otobüsleri Federasyonu ortak çalışmalar yaptıklarını belirtti.
Akıllı sistemleri monte edecek lisanslı firmaların azlığına da dikkat çeken Yıldırım, "Piyasada şöyle bir sorun var. Bu sistemleri eski araçlara sonradan montaj yapılabilmesi lisanslı firma olması lazım. Türkiye'de lisanslı firma sayısı son derece az. Bu kadar kısa zamanda yetişmeyeceği için erteleme talep ettik yoksa biz yaptırımları bile ertelemeyebilirdik. Dediğim gibi lisanslı firma sayısının yetersizliği, piyasadaki ürün yetersizliği, ürünlerin niteliği bunların hepsinin olması lazım." dedi.
"YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİNİN DE ZORUNLU HALE GELMESİ LAZIM"
Yıldırım, "Emniyet kemerinin takılmasının akıllı sistemlerle beraber denetlenmesi, aynı uçakta olduğu gibi emniyet kemerini bağlamayan yolcu varsa otobüsün hareketini durdurması ve uyarı yapılması gibi kavramlar var. Otobüslerde yangın söndürme sistemlerinin de Ulaştırma, İçişleri, Sanayi Bakanlığı kanalıyla zorunlu hale gelmesi lazım." diye konuştu.
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