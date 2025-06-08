Yolcu otobüsü alev alev yandı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde 37 yolcu ile İstanbul’a giden Servet Çise yönetimindeki yolcu otobüsünün motor bölümünde yangın çıktı. Dumanların yayıldığını fark eden şoför Çise, otobüsü emniyet şeridinde durdurarak 37 yolcuyu tahliye etti.

Motor kısmında çıkan yangında alevler bir anda otobüsünün tamamını sardı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otobüs kullanılmaz hale geldi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda yolcuların başka bir araçla yollarına devam ettiği öğrenildi.



Otobüsün alev alev yandığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.