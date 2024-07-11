Yolcu otobüsü alev alev yandı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, şehirler arası yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Otobüsteki 10 yolcu ve personel tahliye edilirken, araç kullanılamaz hale geldi.

Yolcu otobüsü alev alev yandı

İstanbul-İnebolu seferini gerçekleştiren Kadir Küçük yönetimindeki şehirler arası yolcu otobüsünün motor kısmında sabah saatlerinde -İnebolu kara yolu Aşağı Çaylı köyü mevkisinde yangın çıktı.

Alevlerin fark edilmesi üzerine otobüs şoförü Küçük aracı durdurarak tahliye edilmesini sağladı. Otobüsteki 10 yolcu ve personel kendi imkanları ile güvenli bölgeye geçti.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, kara yolu çift yönlü araç geçişine kapatıldı.

Yangının yaklaşık 1 saatte söndürülmesinin ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.

Tamamen yanan otobüs kullanılamaz hale gelirken, tahliye edilen yolcular otobüs firmasına ait servislerle İnebolu ilçesine götürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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