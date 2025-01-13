Yolcu otobüsü alev alev yandı

Adana'da bir yolcu otobüsü, otoyolun Pozantı istikameti Tekir mevkiinde iddiaya göre birden yanmaya başladı.

İçinde yolcu olan otobüsü şoför yol kenarına çekti. Yolcular hemen tahliye edilirken otobüs alev topuna döndü.

Tamamen yanan otobüs demir yığınına dönerek kullanılamaz hale geldi.

Trafik ekipleri otoyolu bir süre trafiğe kapattı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmelerinin ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.