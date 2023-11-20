Yolcu otobüsü alev alev yandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsü alev aldı. Şoför 40 yolcuyu tahliye ederken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yolcu otobüsü alev alev yandı

İzmir'den Hatay'a seyreden Abdullah Yalman idaresindeki yolcu otobüsü, Adana- kara yolu Çakmak Mahallesi yakınlarında saat 08.00 sıralarında motor kısmından alev aldı.

YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Durumu fark eden şoför, otobüsü durdurarak 40 yolcuyu tahliye etti.

Yolcu otobüsü alev alev yandı - 1

Bu sırada alevler tüm otobüsü sardı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Ekipler, alevleri söndürürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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