Yolcu otobüsü alev alev yandı

İzmir'den Hatay'a seyreden Abdullah Yalman idaresindeki yolcu otobüsü, Adana-Konya kara yolu Çakmak Mahallesi yakınlarında saat 08.00 sıralarında motor kısmından alev aldı.
YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ
Durumu fark eden şoför, otobüsü durdurarak 40 yolcuyu tahliye etti.
Bu sırada alevler tüm otobüsü sardı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.
Ekipler, alevleri söndürürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- Yurt Haber
- Konya
- Yangın