Yolcu otobüsü alev alev yandı

Bursa'da bir yolcu otobüsünün motor kısmında seyir halindeyken yangın çıktı. Otobüsteki yolcular hızla tahliye edildi. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken, otobüs kullanılamaz hale geldi.

Yolcu otobüsü alev alev yandı

'nın İnegöl ilçesinden aldığı 35 yolcuyu, kent merkezine götürmek üzere yola çıkan Erkan Sevi idaresindeki yolcu otobüsü, Kestel ilçesi Ümitalan mevkisinde motor kısmından alev aldı.

Sürücü yol kenarına çektiği otobüsteki yolcuları tahliye ederken, otobüs alev alev yandı.

İhbarla olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülürken, otobüs kullanılamaz hale geldi.

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