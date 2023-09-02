Yolcu otobüsü alev topuna döndü: Geriye demir yığını kaldı

Sivas'ta, Trabzon'dan Gaziantep'e giden yolcu otobüsü alev alev yandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken otobüsten geriye demir yığını kaldı.

Yolcu otobüsü alev topuna döndü: Geriye demir yığını kaldı

Edinilen bilgilere göre olay kent merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Sıcak Çermik mevkiinde meydana geldi.

Trabzon'dan Gaziantep'e gittiği öğrenilen bir firmaya ait yolcu otobüsünde yangın çıktı. Şoförün durumu fark etmesi üzerine yol kenarına çekilerek yolcular tahliye edildi.

kısa sürede büyüdü. Alev topuna dönen otobüsü görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülürken otobüsten geriye ise adeta demir yığını kaldı.

Yangında kimsenin yaralanmadığı öğrenildi.

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