Yolcu otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü

Isparta'da S.E.'nin kullandığı yolcu otobüsü, Çünür Mahallesi Süleyman Demirel Caddesi'nde U.S. idaresindeki hafif ticari araçla çarpıştı.



İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.



Kazada, hafif ticari araç sürücüsü U.S. olay yerinde hayatını kaybetti, araçta yolcu olarak bulunan N.S. ve L.S. yaralandı.



Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.



Otobüs sürücüsü gözaltına alındı.