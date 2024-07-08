Yolcu otobüsü ile hafif ticari aracın feci kazası: 10 yaralı

Kaza, Recep Tayyip Erdoğan, Fatih, Eşref Hoca ve Albayrak caddelerinin kesişiminde bulunan 23 Nisan kavşağında meydana geldi. Alparslan Ö. idaresindeki şehir içi yolcu otobüsü ile Sedat Ş. yönetimindeki hafif ticari araç, kavşakta çarpıştı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR



Kazada otobüsteki yolculardan Aleyna B., Mehmet Akif Ö., Aziz S., Hülya Ç., Ümmügülsüm C., Tuğçe Bengü Y., hafif ticari aracın sürücüsü ile aynı araçta bulunan Seyhan A. ve ismi öğrenilemeyen iki kişi yaralandı.



Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.