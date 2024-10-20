Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Niğde'de yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

S.D (63) idaresindeki Aydoğanlar firmasına ait yolcu otobüsü, -Aksaray kara yolu Yakacık köyü yakınlarında, E.T.T. (20) yönetimindeki otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine, kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler, otomobil sürücüsünün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan, otobüsteki 3 kişi de kentteki hastanelere kaldırıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Eski hakem Heimlich manevrasıyla hayat kurtardı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...