Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

S.D (63) idaresindeki Aydoğanlar firmasına ait yolcu otobüsü, Niğde-Aksaray kara yolu Yakacık köyü yakınlarında, E.T.T. (20) yönetimindeki otomobille çarpıştı.



İhbar üzerine, kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.



Ekipler, otomobil sürücüsünün yaşamını yitirdiğini belirledi.



Yaralanan, otobüsteki 3 kişi de kentteki hastanelere kaldırıldı.