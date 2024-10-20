Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Niğde'de yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
S.D (63) idaresindeki Aydoğanlar firmasına ait yolcu otobüsü, Niğde-Aksaray kara yolu Yakacık köyü yakınlarında, E.T.T. (20) yönetimindeki otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine, kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekipler, otomobil sürücüsünün yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yaralanan, otobüsteki 3 kişi de kentteki hastanelere kaldırıldı.
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