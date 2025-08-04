Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: Beş yaralı
Adıyaman'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada beş kişi yaralandı.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu beş kişi yaralandı.
M.Ç. idaresindeki 02 KP 700 plakalı yolcu otobüsü, Çelik köyü yakınlarında A.K. idaresindeki 02 EN 955 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü ve beraberindeki 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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