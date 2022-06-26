Yolcu otobüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 16 yaralı

Kastamonu'da yolcu otobüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Tosya D-100 kara yolunun Çaykapı köyü mevkisinde İstanbul istikametinden Samsun istikametine giden 06 DE 9797 plakalı otomobil ile karşı şeritten gelen olan 28 ABE 309 plakalı yolcu otobüsü kafa kafaya çarpıştı.

Kazada, otomobilin sürücüsü Hüseyin Etçi ile yolcu Miray Sane Etçi olay yerinde hayatını kaybetti, otobüste yolcu olarak bulunan 16 kişi de yaralandı.



Yolcuların ifadesine göre, İstanbul istikametinden gelen otomobilin aniden şerit değiştirip otobüsün bulunduğu karşı şeride geçtiği ve otobüs ile kafa kafaya çarpıştığı iddia edildi.



Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesine sevk edildi.



Kaza sonrası Bölge Trafik ve İlçe Jandarma ekipleri inceleme başlattı.