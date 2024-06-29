Yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 14 yaralı

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün TIR'la çarpıştığı kazada 1'i ağır, 14 kişi yaralandı.

Yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 14 yaralı

Kaza, saat 03.30 sıralarında -Uşak kara yolunun 37’nci kilometresinde meydana geldi.

Kontur firmasına ait M.A. idaresindeki yolcu otobüsü ile S.C.T. yönetimindeki TIR çarpıştı.

Kazada M.A. ile otobüste yolcu olarak bulunan 13 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla hastaneye götürdü. Sürücü M.A.'nın durumunun ciddi olduğu belirtildi.

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