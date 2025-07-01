Yolcu otobüsü ile traktör çarpıştı: 4 yaralı

Kırıkkale'de Gökhan C. idaresindeki yolcu otobüsü, Kırıkkale-Ankara Karayolu Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda Satılmış K.'nin kullandığı traktörle çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle traktörün römorkundaki arpa yola savruldu.



İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada otobüsün sürücüsü ile yolcular Döne Ü., Naciye G. ve Muhammet Deniz K. yaralandı.



Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.