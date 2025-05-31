Yolcu otobüsü ile tur minibüsü çarpıştı
Antalya’nın Manavgat ilçesinde şehirlararası yolcu otobüsün ile tur minibüsünün çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.
Manavgat-Alanya D-400 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet G.Ö.’nün kullandığı şehirlerarası yolcu otobüsü, Kızılot Mahallesi'nde aynı istikamette seyir halindeki Recep Y. Y.’nin kullandığı tur minibüsüyle çarpıştı.
Kazada, tur minibüsü şoförü ile tur aracında yolcu olarak bulunan Almanya uyruklu Derja M. yaralandı.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi.
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