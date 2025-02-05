Yolcu otobüsü kamyona çarptı: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'dan Giresun'a giden Şahin Çayan idaresindeki yolcu otobüsü, Samsun'un Kavak ilçesi Samsun - Ankara Karayolu'nun 25. kilometresi Yosunlu mevkisinde saat 05.00 sıralarında direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak su kanalına girdi.

Ardından arızasından dolayı yol kenarında park halinde bulunan ev eşyası yüklü kamyona çarpan otobüs su kanalının kenarına çıktı.

Kazada yolcu otobüsü şoförü Şahin Çayan olay yerinde hayatını kaybederken, otobüste bulunan 16 yolcu da yaralandı.

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Samsun'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.