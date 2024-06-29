Yolcu otobüsü karpuz yüklü TIR'a çarptı: 14 yaralı

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü, karpuz yüklü TIR'a çarptı. Kazada 14 kişi yaralanırken, polis inceleme başlattı.

Yolcu otobüsü karpuz yüklü TIR'a çarptı: 14 yaralı

Afyonkarahisar-Uşak kara yolunun 37. kilometresinde meydana gelen kazada, M.A idaresindeki 42 ATM 178 plakalı yolcu otobüsü, S.C.T yönetimindeki 10 AAC 375 plakalı karpuz yüklü TIR'a çarptı.

Kazada M.A ile otobüste yolcu olarak bulunan 13 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye kaldırırken, yaralılardan M.A.’nın durumunun ciddi olduğu bildirildi.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.

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