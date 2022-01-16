Yolcu otobüsü kaza yapan TIR'a çarpıp devrildi: 1 ölü, 20’ye yakın yaralı

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen TIR, D-100 kara yolunun Koyulhisar ilçesi Aşağıkale Tüneli mevkisinde kar yağışı nedeniyle devrilerek karşı şeride geçti. Karşıdan gelen M.Y. idaresindeki yolcu otobüsü de TIR'a çarptıktan sonra devrildi.



Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 20’ye yakın kişi ise yaralandı. Yaralılar çevre ilçelerdeki hastanelere nakledildi.



Kaza nedeniyle Sivas-Erzincan ve Sivas-Tokat kara yolunun bir kısmı trafiğe kapandı.