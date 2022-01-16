Yolcu otobüsü kaza yapan TIR'a çarpıp devrildi: 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde yolcu otobüsünün devrilen TIR'a çarptıktan sonra devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı

Haberler - İHA - Anadolu Ajansı 16.01.2022 - 08:12

Yolcu otobüsü kaza yapan TIR'a çarpıp devrildi: 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen TIR, D-100 kara yolunun Koyulhisar ilçesi Aşağıkale Tüneli mevkisinde kar yağışı nedeniyle devrilerek karşı şeride geçti. Karşıdan gelen M.Y. idaresindeki yolcu otobüsü de TIR'a çarptıktan sonra devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi ise yaralandı. Yaralılar çevre ilçelerdeki hastanelere nakledildi.

Kaza nedeniyle -Erzincan ve Sivas-Tokat kara yolunun bir kısmı trafiğe kapandı.

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