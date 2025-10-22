Yolcu otobüsü refüje devrildi: Çok sayıda yaralı

Osmaniye'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu minibüsünün refüje devrildi. Kazada 13 kişi yaralandı.

D-400 kara yolu Bahçe yönü Kanlıgeçit mevkisinde öğle saatlerinde meydana geldi.

Şoförünün ismi öğrenilemeyen minibüs, yönüne seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi.

13 YARALI

Araçta kadın ve çocukların da yer aldığı 13 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kaldırıldıkları Osmaniye ve Bahçe’deki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

