Yolcu otobüsü şarampole devrildi

Yozgat'ta yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada 6 kişi hafif yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yolcu otobüsü şarampole devrildi

Ankara'dan Sivas'a giden M.T. idaresindeki yolcu otobüsü, saat 02.30 sıralarında 'ın Saraykent ilçesine bağlı Ozan beldesi yakınlarında, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Toplam 16 kişinin bulunduğu otobüste, şoför M.T. ile yolculardan Y.K.K., Y.S., M.T., A.K. ve E.E. hafif yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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