Yolcu otobüsü şarampole devrildi. 40 kişi yaralandı
25.07.2026 02:05
Anadolu Ajansı
Bursa-Kars seferini yapan şehirlerarası yolcu otobüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada 40 kişi yaralandı.
C.D. idaresindeki yolcu otobüsü Kırıkkale-Samsun kara yolunun Kimeski mevkisinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, otobüste bulunan 39'u yolcu 42 kişiden 40'ı yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Anadolu Ajansı