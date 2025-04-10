Yolcu otobüsü tankerle çarpıştı: 8 yaralı

Hakkari'de yolcu otobüsü ile yakıt tankeri çarpıştı. Kazada ikisi ağır 8 kişi yaralandı.

Yolcu otobüsü tankerle çarpıştı: 8 yaralı

'de meydana gelen trafik kazasında ikisi ağır 8 kişi yaralandı.

Hakkari-Van karayolunun Sarıtaş köyü yakınlarında sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 34 SD 0721 plakalı otobüs ile 65 ABA 951 plakalı yakıt tankeri çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye, Karayolları ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yolcu otobüsü tankerle çarpıştı: 8 yaralı - 1

Kazada yaralanan ikisi ağır 8 kişi, ambulanslarla 'nin Yüksekova ve Van'ın Başkale ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.

Jandarmanın önlem aldığı yolda ulaşım kontrollü şekilde sağlandı.

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