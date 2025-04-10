Yolcu otobüsü tankerle çarpıştı: Can kaybı ve yaralılar var

Hakkari'de yolcu otobüsü ile akaryakıt tankerinin çarpıştığı kazada bir kişi öldü, dokuz kişi de yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Hakkari-Van karayolu Dikilitaş mevkisinde meydana geldi.

Havanın yağışlı olduğu bölgede Yüksekova yönünden Van'a doğru giden 34 SD 0721 plakalı otobüs ile karşı yönden gelen 27 ABG 551 plakalı yakıt tankeri kafa kafaya çarpıştı.

