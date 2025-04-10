Yolcu otobüsü tankerle çarpıştı: Can kaybı ve yaralılar var
Hakkari'de bir yolcu otobüsü ile akaryakıt tankeri kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada bir kişi yaşamını yitirdi, dokuz kişi de yaralandı.
Hakkari'de yolcu otobüsü ile akaryakıt tankerinin çarpıştığı kazada bir kişi öldü, dokuz kişi de yaralandı.
Kaza, saat 09.30 sıralarında Hakkari-Van karayolu Dikilitaş mevkisinde meydana geldi.
Havanın yağışlı olduğu bölgede Yüksekova yönünden Van'a doğru giden 34 SD 0721 plakalı otobüs ile karşı yönden gelen 27 ABG 551 plakalı yakıt tankeri kafa kafaya çarpıştı.
Tanker şoförü Ramazan Güven yaşamını yitirirken, dokuz kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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