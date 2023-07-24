Yolcu otobüsü TIR’a çarptı: 22 yaralı

Eskişehr’de yolcu otobüsü, kendisiyle aynı yönde giden TIR’a arkadan çarptı.
Kaza, bugün sabah 05.00 sularında Eskişehir-Ankara karayolunun 9’uncu kilometresinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Eskişehir istikametine giden Adem U. idaresindeki 19 KK 919 plakalı yolcu otobüsü, kendisiyle aynı yönde giden Ahmet A. idaresindeki 42 GB 619 plakalı tıra arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otobüsün ön kısmında büyük maddi hasar meydana geldi.
Otobüste yolcu olarak bulunan 22 kişi yaralandı.
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