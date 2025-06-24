Yolcu otobüsü TIR'a çarptı: Çok sayıda yaralı
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün TIR'a çarpması sonucu meydana gelen kazada 24 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar- Antalya kara yolunun Sandıklı ilçesi çıkışında 36 yolcunun bulunduğu otobüs, Ekinova köyü yakınlarında pelet yem yüklü TIR'a arkadan çarptı.
İhbarla olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edilirken, kazada yaralanan 24 kişi, ilk müdahale sonrası Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İKİ ARAÇ DAHA KAZAYA KARIŞTI
Öte yandan kara yoluna dökülen yem nedeniyle iki araç da kazaya karıştı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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