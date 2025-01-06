Yolcu otobüsü TIR'a çarptı: Yaralılar var

İstanbul'dan Adana'ya gittiği öğrenilen E.D. idaresindeki 01 PM 900 plakalı yolcu otobüsü, Niğde-Ankara Otoyolu Alın gişelerinde M.J. yönetimindeki WZ 844 HL yabancı plakalı TIR'a çarptı.



İhbar üzerine, kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.



Ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 8 yaralının, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Otobüste bulunan yolculardan Avni Öztürk, gazetecilere, kazanın uyuduğu sırada meydana geldiğini söyledi.



Muavinin şoföre "yavaş, yavaş" diye bağırdığını belirten Öztürk, "Şoför panikledi, TIR'a çarptık. Çarpma fazla şiddetli değildi." dedi.