Yolcu otobüsü, TIR'ın taşıdığı iş makinesine çarptı: 3 ölü, 8 yaralı

Amasya'nın Taşova ilçesinde yolcu otobüsü ile iş makinesi taşıyan tırın çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.



Taşova istikametinden Samsun yönüne giden Mustafa Dursun idaresindeki yolcu otobüsü, Çambükü mevkisinde Rıza Aksoy'un kullandığı iş makinesi taşıyan TIR'la çarpıştı.



Otobüsteki yolculardan Güler Gümüş kaza yerinde, otobüs sürücüsü Mustafa Dursun ve yolculardan Mehmet Kılıçarslan kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.



Yaralanan 8 kişi ise bölgeye sevk edilen ambulanslarla kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.