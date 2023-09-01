Yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı

Giresun-Hatay seferini yapan Mustafa Erden idaresindeki Ali Osman Ulusoy firmasına ait yolcu otobüsü, Adana-Pozantı otoyolu Soğukpınar mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen kalsit yüklü TIR'a arkadan çarptı.
Kazada, otobüs sürücüsü Erden ve muavin Müslüm Berçin olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralanan 12 yolcu, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Cenazeler, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- Trafik Kazası
- Adana