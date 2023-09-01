Yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı

Adana'da TIR'a arkadan çarpan yolcu otobüsünün sürücüsü ve muavini hayatını kaybetti, 12 yolcu yaralandı.

Yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı

Giresun-Hatay seferini yapan Mustafa Erden idaresindeki Ali Osman Ulusoy firmasına ait yolcu otobüsü, -Pozantı otoyolu Soğukpınar mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen kalsit yüklü TIR'a arkadan çarptı.

Kazada, otobüs sürücüsü Erden ve muavin Müslüm Berçin olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı - 1

Yaralanan 12 yolcu, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Cenazeler, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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