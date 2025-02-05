Yolcu otobüsü uçurumdan yuvarlandı: 10'u ağır 28 yaralı
Antalya'da bir yolcu otobüsü, girdiği virajda 25 metreden uçuruma yuvarlandı. Kazada 10'u ağır 28 kişi yaralandı.
Antalya'dan Mersin yönüne giden Nihat Taşdemir yönetimindeki 77 DK 056 plakalı yolcu otobüsü, Antalya Gazipaşa'ya bağlı Zeytinada Mahallesi D-400 Karayolu'nda girdiği virajda saat 01.30 sıralarında sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu 25 metreden yuvarlandı.
CAN PAZARI YAŞANDI
Bir ağaca çarpıp duran otobüste can pazarı yaşandı. Kazada otobüste bulunan 30 kişiden 28’i yaralandı.
Bazı yolcular yaralı halde yola çıkmaya çalıştı. Yoldan geçen sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda kurtarma ekibi bölgeye sevk edildi.
50 jandarma personeli, 20 sağlık ekibi, 15 itfaiye ekibi yaralılara müdahale etti. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaralılar, ambulanslarla Gazipaşa ve Alanya'daki hastanelere kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralılardan 10’unun durumunun ağır olduğu bildirildi.
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