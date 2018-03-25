Gördes-Akhisar yolu 11. kilometresinde Fundacık mevkisinde sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen beton mikseri ile Ramazan K. idaresindeki 45 R 9924 plakalı yolcu otobüsü çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.
Yaralılar çevre ilçelerden de sevk edilen ambulanslar ve yoldan geçen vatandaşların araçlarıyla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yolcu otobüsü ve beton mikseri çarpıştı: 20 yaralı
DHATürkiye
Manisa'nın Gördes ilçesinde yolcu otobüsü ile beton mikserinin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişinin yaralandığı öğrenildi.
Gördes-Akhisar yolu 11. kilometresinde Fundacık mevkisinde sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen beton mikseri ile Ramazan K. idaresindeki 45 R 9924 plakalı yolcu otobüsü çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.