Yolcu otobüsünde 42 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak tütün ticaretine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Adıyaman-İstanbul seferini yapan bir yolcu otobüsünü kent girişinde durdurdu.

Otobüste yapılan aramada, bagaj kısmında bulunan bir valiz içerisinde satışa hazır halde 42 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.



Tütünün sahibi olduğu belirlenen M.A. (37) ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.