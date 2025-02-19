Yolcu otobüsünde acı olay: Herkes uyuyor sandı, gerçek mola verince ortaya çıktı

Kayseri’den Bursa’nın Karacabey ilçesine gitmek için otobüse binen 81 yaşındaki adam, yolda yaşamını yitirdi.



Olay, Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre, Enver Ekiz (81) kızı ve damadı ile memleketine dönmek için Kayseri’den otobüse bindi.



UYKU HAPI KULLANDI

Otobüste uyku hapı kullanan Ekiz, bir süre sonra uyandı.

Tekrar uyku hapı istemesi üzerine kızı, hapı ikiye bölerek babasına verdi.



Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde mola veren otobüste bulunan Ekiz’in kızı, babasını kaldırmak için dürttü.



Enver Ekiz’in tepki vermediğini ve nefes almadığını anlayan kızı durumu 112 Acil Servis Hattı’na bildirdi.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ



Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontroller sonrası 81 yaşındaki Ekiz'in yaşamını yitirdiğini belirledi.



Ekiz’in cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin araştırılması için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.