Yolcu otobüsünde corona virüs paniği

Azerbaycan uyruklu Z.O. isimli kadın, İstanbul'da gittiği hastanede corona virüs testi yaptırdıktan sonra sonucu beklemeden Mersin'e gitmek üzere otobüse bindi.



Bu sırada test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle kadına ulaşmaya çalışan görevliler, başarılı olamayınca durumu polis bildirdi.

YURTTA KARANTİNAYA ALINDILAR



Ekipler, yaptıkları araştırmada Z.O.'nun Mersin'e gitmek üzere bindiği otobüsün, Karaman Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne giriş yaptığını tespit etti.

Terminale gelen filyasyon ve polis ekipleri, yolcu otobüsünü Nefise Sultan Kız Yurdu'na yönlendirdi.

Otobüste bulunan Z.O. ile 16 kişi yurtta karantinaya alındı.