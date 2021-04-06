Yolcu otobüsünde corona virüs paniği

Karaman'da yeni tip corona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkan yolcunun bulunduğu otobüsteki 16 kişi karantinaya alındı.

Anadolu Ajansı 06.04.2021 - 14:01

Yolcu otobüsünde corona virüs paniği

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Azerbaycan uyruklu Z.O. isimli kadın, İstanbul'da gittiği hastanede corona virüs testi yaptırdıktan sonra sonucu beklemeden Mersin'e gitmek üzere otobüse bindi.

Bu sırada test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle kadına ulaşmaya çalışan görevliler, başarılı olamayınca durumu polis bildirdi.

YURTTA KARANTİNAYA ALINDILAR

Ekipler, yaptıkları araştırmada Z.O.'nun Mersin'e gitmek üzere bindiği otobüsün, Karaman Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne giriş yaptığını tespit etti.

Terminale gelen filyasyon ve polis ekipleri, yolcu otobüsünü Nefise Sultan Kız Yurdu'na yönlendirdi.

Otobüste bulunan Z.O. ile 16 kişi yurtta karantinaya alındı.

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