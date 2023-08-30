Yolcu otobüsünde dehşet: Palayla saldırıp hastanelik etti

Annesinin yanında çene, boyun ve sırtından yaralanan Adıgüzel, çağrılan sağlık görevlileri tarafından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Olay yerine gelen polis ekipleri yaklaşık 60 santim olan palayı ele geçirdi.



Mustafa K.ve kardeşi Halil İbrahim K.'yi gözaltına alındı.

"GEL BURAYA KAPIŞALIM"

Hastanede yaşadığı olayı anlatan Veda Adıgüzel, "İstanbul’dan Osmaniye’ye kız kardeşimin düğününe gitmek için yola çıktık. Normal yolculuk yaparken adam gitti, geldi. Önce muavin ve şoförle tartıştı. Daha sonra oğlumun ayağına basmış. Bunun üzerine oğlum kendisini uyardı. Oğlum, 'Neden yerinde oturmuyorsun ayağıma basıyorsun' dedi. O esnada hemen saldırdı." dedi.

"Orada saldırınca otobüsü durdurdular ve ayırdılar. Ondan sonra mola vermek için indik. İner inmez 'gel burada kapışalım' diyerek kocaman bir pala ile saldırdı ve oğlumu yaraladı." diye konuşan anne Adıgüzel, "Bacağından çıkarttığı palayı sallamaya başladı. Türkiye’de yolculuk yaparken bile palayla geziliyorsa başka bir şey demiyorum." dedi.

