Yolcu otobüsünde korkunç olay: 8 saat kimse öldüğünü fark etmedi

Kayseri'den Bursa'ya yolcu otobüsünde seyahat eden yaşlı adamın uyuduğu düşünülürken öldüğü anlaşıldı. Maktülün 8  saatlik yolculuk öncesi uyku ilacı aldığı iddia edildi.

Yolcu otobüsünde korkunç olay: 8 saat kimse öldüğünü fark etmedi

Uyuduğu zannedilen adamın öldüğü anlaşıldı.

Enver Ekiz (81), 'de ikamet eden kızı ve damadını ziyaret ettikten sonra kızıyla 'ya dönmek için şehirlerarası yolcu otobüsüne bindi.

Yaklaşık 8 saat süren yolculuk sonrasında Bursa Şehirlerarası Terminali'ne gelindiğinde babasını uyandıramayan kızı, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Yolcu otobüsünde korkunç olay: 8 saat kimse öldüğünü fark etmedi - 1

Otobüse gelen sağlık ekipleri, Ekiz'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Yolculuk öncesi uyku ilacı aldığı öne sürülen Ekiz'in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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