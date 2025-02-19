Yolcu otobüsünde korkunç olay: 8 saat kimse öldüğünü fark etmedi

Uyuduğu zannedilen adamın öldüğü anlaşıldı.

Enver Ekiz (81), Kayseri'de ikamet eden kızı ve damadını ziyaret ettikten sonra kızıyla Bursa'ya dönmek için şehirlerarası yolcu otobüsüne bindi.



Yaklaşık 8 saat süren yolculuk sonrasında Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne gelindiğinde babasını uyandıramayan kızı, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

