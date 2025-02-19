Yolcu otobüsünde korkunç olay: 8 saat kimse öldüğünü fark etmedi
Kayseri'den Bursa'ya yolcu otobüsünde seyahat eden yaşlı adamın uyuduğu düşünülürken öldüğü anlaşıldı. Maktülün 8 saatlik yolculuk öncesi uyku ilacı aldığı iddia edildi.
Uyuduğu zannedilen adamın öldüğü anlaşıldı.
Enver Ekiz (81), Kayseri'de ikamet eden kızı ve damadını ziyaret ettikten sonra kızıyla Bursa'ya dönmek için şehirlerarası yolcu otobüsüne bindi.
Yaklaşık 8 saat süren yolculuk sonrasında Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne gelindiğinde babasını uyandıramayan kızı, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
Otobüse gelen sağlık ekipleri, Ekiz'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Yolculuk öncesi uyku ilacı aldığı öne sürülen Ekiz'in cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
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