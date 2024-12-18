Yolcu otobüsünde ruhsatsız 40 silah ele geçirildi

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ruhsatsız silah bulunduğu belirlenen bir şehirler arası yolcu otobüsünü Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Seyhan ilçesi yakınında durdurdu.



Otobüste arama yapan ekipler, bagajdaki bir kolide ruhsatsız 40 tabanca ele geçirdi.



Kolinin sahibi olduğu tespit edilen yolcu konumundaki S.A., gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerin ardından "yasa dışı silah ticareti" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen S.A., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.