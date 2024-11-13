Yolcu otobüsünde uyuşturucu operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yazyurdu mevkisinde bir yolcu otobüsünü durdurdu.



Otobüste uyuşturucu madde arama köpeği "Zanka"nın da katılımıyla arama yapan ekipler, yolculardan H.K'ye (50) ait çantadaki bidonlarda 10 kilo 244 gram skunk maddesi ele geçirdi.



Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.