Yolcu otobüsünde virüs paniği

Otobüsle şehirler arası yolculuk yaparken, yolda yeni tip corona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını öğrenen kadın karantina altına alındı. Tüm yolcu ve personel ise sağlık taramasından geçirildi.



İstanbul'da yaşayan yaşlı kadına 2 gün önce şüphe üzerine virüs testi yapıldı. Kadın daha sonra memleketi Diyarbakır'a gitmek üzere otobüs bileti aldı.

DOKTOR TEST SONUCUNU TELEFONLA BİLDİRDİ



Yola çıkan kadını doktoru telefonla aradı. Virüs testinin pozitif çıktığını öğrenen yaşlı kadın, durumu muavine bildirdi.

OTOBÜS SAKARYA'DA DURDURULDU



Bunun üzerine otobüs Sakarya'da durduruldu. Hasta, hastaneye götürülerek karantina altına alındı.



Bir süre sonra hastane yetkilileri otobüs şoförüne de ulaştı. Tüm yolcu ve personele virüs testi yapılması için araç Bolu'ya yönlendirildi.

''50 LİRA HARÇLIK VERDİ, ALNIMDAN DA ÖPTÜ''



Otobüs muavini ise, ''Ona gösterdiğim ilgi alakadan dolayı oğlu gibi gördü herhalde 'şimdiye kadar kimse bana bu kadar ilgi alaka göstermedi' dedi. 50 lira harçlık verdi. Alnımdan da öptü. Korkuyorum sonuçta 2 çocuğum var. Kendi adıma olmasa da onlar adına korkuyorum'' şeklinde konuştu.

OTOBÜSTE 30 KİŞİ VARDI



30 kişinin bulunduğu yolcu otobüsü, polis eskortu eşliğinde Refika Baysal Toplum Sağlığı Merkezi’ne götürüldü.



TÜM YOLCULARA VİRÜS TESTİ YAPILDI



Araçtan tek tek indirilen yolcular, test yapıldıktan sonra memleketlerine gönderilmek üzere yeniden otobüse bindirildi.



Yolcuların test sonuçları yaşadıkları illerdeki sağlık müdürlükleri tarafından kendilerine iletilecek.

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