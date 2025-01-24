Yolcu otobüsünde yangın

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünün motor bölümünde çıkan yangın söndürüldü.

Yolcu otobüsünde yangın

Denizli-Antalya kara yolu Cankurtaran mevkisinde Denizli'den Antalya'ya giden yolcu otobüsünün motor kısmından çıkan dumanı fark eden sürücü, aracı durdurdu.

Yolcular tahliye edildikten sonra itfaiyeye haber verildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürülen yangında hasar meydana geldi.

Yolcular, başka otobüsle yollarına devam etti.

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