Yolcu otobüsünde yangın çıktı

İstanbul'dan Tokat'a gitmekte olan yolcu otobüsünün lastiği, Bolu TEM otoyolunda ilerlerken patladı. Ardından da araçta yangın çıktı. Durumu fark eden şoför aracı emniyet şeridine çekti, otobüsteki 41 yolcuyu tahliye etti.



Bu sırada bölgeden geçmekte olan yangın söndürme cihazı firması yetkilileri ve bir yangın söndürme uzmanı yangına müdahale etti. Alevlerin büyümesini engelledi.



Olay yerine giden itfaiye ekipleri de araçta soğutma çalışması yaptı. Yolcular, seyahat firması tarafından sağlanan başka bir otobüsle yollarına devam etti.