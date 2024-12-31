Yolcu otobüsünde 4 milyonu TL'yi aşkın kaçak telefon ele geçirildi

Adana'da yolcu otobüsünde 4 milyon 240 bin lira değerinde 188 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. olayla iligli otobüs şoförü tutuklandı.

Yolcu otobüsünde 4 milyonu TL'yi aşkın kaçak telefon ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğu belirlenen bir şehirler arası yolcu otobüsünü Tarsus--Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Sarıçam ilçesi yakınında durdurdu.

Otobüste yapılan aramada, motor bölümüne gizlenmiş 4 milyon 240 bin lira değerinde 188 kaçak ele geçirildi.

Gözaltına alınan otobüs şoförü M.Ç., işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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