Yolcu otobüsünde 4 milyonu TL'yi aşkın kaçak telefon ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğu belirlenen bir şehirler arası yolcu otobüsünü Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Sarıçam ilçesi yakınında durdurdu.



Otobüste yapılan aramada, motor bölümüne gizlenmiş 4 milyon 240 bin lira değerinde 188 kaçak cep telefonu ele geçirildi.



Gözaltına alınan otobüs şoförü M.Ç., işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.