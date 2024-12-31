Yolcu otobüsünde 4 milyonu TL'yi aşkın kaçak telefon ele geçirildi
Adana'da yolcu otobüsünde 4 milyon 240 bin lira değerinde 188 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. olayla iligli otobüs şoförü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğu belirlenen bir şehirler arası yolcu otobüsünü Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Sarıçam ilçesi yakınında durdurdu.
Otobüste yapılan aramada, motor bölümüne gizlenmiş 4 milyon 240 bin lira değerinde 188 kaçak cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan otobüs şoförü M.Ç., işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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