Yolcu otobüsündeki iki şüphelinin midesinden 136 kapsül uyuşturucu çıktı

Bitlis’te düzenlenen narkotik operasyonunda, durdurulan yolcu otobüsündeki yabancı uyruklu iki şüphelinin midelerinden 136 uyuşturucu kapsülü çıktı.

Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tatvan ilçesindeki uygulama noktasında yol kontrolü sırasında bir yolcu otobüsünü durdurup, arama yaptı. Ekipler otobüste yolcu olarak seyahat eden yabancı uyruklu 2 kişiyi gözaltına alındı.

Şahısların yapılan tıbbi müdahalesinde, yuttukları 136 kapsül halinde toplam 1 kilo 48 gram metamfetamin ele geçirildi.

Yolcu otobüsündeki iki şüphelinin midesinden 136 kapsül uyuşturucu çıktı - 1 Narkotik şube ekipleri şüphelilerden çıkarılan uyuşturucuları böyle sergiledi. 

" Madde İmal ve Ticareti" suçundan gözaltına alınan zanlılar, çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

