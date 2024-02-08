Yolcu otobüsünden 589 kuş çıktı

Edirne'de jandarma ekipleri, İstanbul'dan Bulgaristan'a giden bir yolcu otobüsünde kent girişinde arama yaptı.

Aramalarda, 4 kafes içerisinde 589 kimliksiz Hint bülbülü, kanarya, ebabil, bahçe kiraz ve saka türlerinden kuş ele geçirildi.

Otobüs sürücüsüne Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) tarafından ''5199 sayılı hayvanları koruma kanununa muhalefet'' suçundan 4 milyon 300 bin 736 lira, ''4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na Muhalefet'' suçundan ise 41 bin 817 lira olmak üzere toplam 4 milyon 342 bin 553 lira idari para cezası uygulandı.

Kuşlar, İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ekipleri tarafından DKMP'ye teslim edildi.