Ordu'da Muhammet Mert Türk yönetimindeki yolcu otobüsü, Karadeniz Sahil Yolu Ünye Cevizdere mevkisinde çöp temizliği yapan işçi Seyfi Öztürk'e (50) çarptı.
Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Öztürk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otobüste yolcu olmadığı, temizlik işçisinin Ünye Belediyesi'nde görev yaptığı öğrenildi.
Yolcu otobüsünün çarptığı temizlik işçisi öldü
Anadolu AjansıTürkiye
Ordu'da yolcu otobüsünün çarptığı temizlik işçisi hayatını kaybetti.
Ordu'da Muhammet Mert Türk yönetimindeki yolcu otobüsü, Karadeniz Sahil Yolu Ünye Cevizdere mevkisinde çöp temizliği yapan işçi Seyfi Öztürk'e (50) çarptı.