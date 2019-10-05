Ordu'da Muhammet Mert Türk yönetimindeki yolcu otobüsü, Karadeniz Sahil Yolu Ünye Cevizdere mevkisinde çöp temizliği yapan işçi Seyfi Öztürk'e (50) çarptı.

Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Öztürk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otobüste yolcu olmadığı, temizlik işçisinin Ünye Belediyesi'nde görev yaptığı öğrenildi.