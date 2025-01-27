Yolcu otobüsünün de karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Kaza, İscehisar ilçesi çıkışında meydana geldi.

M.B., otomobil belirlenmeyen bir nedenden ötürü kırmızı ışıkta sürücüsünün ismi belirlenemeyen otomobille çarpıştı.

Kaza yapan araçlar ışıkta beklerken bu defa İ.A.’nın kullandığı yolcu otobüsü kaza yapan araçlara çarptı.

Kazada otomobilde bulunan biri kadın iki kişi yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.