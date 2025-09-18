Yolcu otobüsüyle otomobil kafa kafaya çarpıştı

Kaza, gece saatlerinde Eskişehir-Kütahya kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Eskişehir'den İzmir'e sefer düzenleyen yolcu otobüsü ile karşı yönden gelen M.A.K. idaresindeki otomobil henüz bilinmeyen bir sebeple kafa kafaya çarpıştı.

Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık durumu ağır olan 56 yaşındaki M.A.K. olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. M.A.K.'nın durumunun ciddiyetini koruduğu ve yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Otobüs sürücüsü ve yolcuların durumun ise iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası otobüs ve otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kazayla alakalı inceleme başlatıldı.