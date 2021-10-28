Yolcu seçen taksiciden ilginç savunma: Beşiktaş’a gitmem 40 dakika, bana yazık değil mi

İstanbul Taksim'de yapılan denetimde yolcu seçen iki sürücü tespit edildi. İki sürücünün de araçları bağlanarak trafikten men edildi. Taksicilerden birinin, “Beşiktaş’a gitmem 40 dakika, bana yazık değil mi?” sözleri dikkat çekti.

Haberler - İHA 28.10.2021 - 09:56

Yolcu seçen taksiciden ilginç savunma: Beşiktaş’a gitmem 40 dakika, bana yazık değil mi

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Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Taksim Meydanı ve çevresinde taksi denetimi gerçekleştirildi.

Denetimde yolcu seçen iki sürücü tespit edildi.

Trafiğin yoğunluğunu bahane ederek yolcu seçtiği ve yolculardan fazla ücret talep ettiği tespit edilen 2 taksi sürücüsünün araçları bağlanarak trafikten men edildi.

Kurulan uygulama noktasında, yoldan geçen araçlar da durdurularak tek tek denetlendi.

Denetimler esnasında emniyet kemeri takmayan 4, ruhsat süresi dolan 1 ve motosikletiyle ters yönde ilerleyen 1 kişiye ceza kesildi.

TAKSİM’DEN FATİH’E 170 TL ÜCRET İSTEDİ

Denetimler esnasında, bir taksi şoförünün aracına binmek isteyen yolculardan, Taksim’den Fatih’e gitmek için 170 TL talep ettiği tespit edildi. Bunun üzerine ekiplerce, sürücüye bin 339 TL para cezası kesilerek aracı trafikten men edildi.

Taksi sürücüsü ise, “Ben ücret söylemedim, taksimetreyi söyledim. Benim kameram var, ses kaydım da var” dedi.

“BEŞİKTAŞ’A GİTMEM 40 DAKİKA, BANA YAZIK DEĞİL Mİ?”

Trafiğin yoğunluğunu bahane ederek yolcu seçtiği belirlenen bir başka sürücü ise, “Buradan Beşiktaş’a gitmem 40 dakika sürer, bana yazık değil mi?” diyerek kendini savunmaya çalıştı.

Bu sürücüye de bin 339 TL ceza kesilerek aracı trafikten men edildi.

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