Yolcu seçen taksicilere trafikten 10 gün trafikten men cezası

Ekipler belirledikleri 12 taksicinin çalışma ruhsatlarının iptal edildiğini buna rağmen taksicilik yapmaya devam ettiklerini tespit edince her bir sürücüye "çalışma ruhsatı askıya alındığı halde yolcu taşımak" maddesinden 4 bin 64 lira olmak üzere toplam 48 bin 768 lira ceza kesti.



Ayrıca yolcu seçtiği belirlenen taksiler 10 gün süre ile trafikten menedildi.

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